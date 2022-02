(TEST) Lake (PC, Xbox One, Xbox Series)

Publié le Lundi 31 janvier 2022 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Lake, un jeu qui prend l'eau

Enfermé chez lui avec femme et mouflets, positif au corona, Vincent a bien cherché comment s'occuper. Et Lake est arrivé à point nommé : un jeu dans lequel on vit au grand air, on rencontre des gens, on discute, on vit des choses passionnantes...Enfin, passionnantes...Après y avoir joué, Vincent s'est dit que la fièvre, la toux, les gamins qui braillent, ça peut être plus sympa que d'autres trucs...La preuve...