- Farm Renovator : l'agriculture, ma grande passion

Publié le Lundi 31 janvier 2022 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Un titre qui sent la bouse

Toujours dans notre série des jeux à la con, avec des moteurs qui inventent souvent leur propre physique, voici venu Farm Simulator.Pas trop compliqué à expliquer : vous achetez une ferme délabrée, vous allez la retaper et la transformer en sublime exploitation agricole.Tout nettoyer, tout réparer, s'occuper du bétail, des machines à l'abandon... pour au final, faire pousser des saloperies de rutabagas.C'est sur Steam , et ça sent bon la bouse. Rapport au thème, je veux dire...