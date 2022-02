- Le roster de Guilty Gear s'agrandit avec l'arrivée de Baiken

Publié le Lundi 31 janvier 2022 à 09:30:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Un oeil, un bras, une lame et 100% badass

La très attendue Baiken débarque dans Guilty Gear Strive ! Elle est le 4ème personnage DLC du Season Pass 1.Elle est accompagnée du nouveau stage "Lap of the Kami", et tout deux sont dors et déjà disponibles pour les joueurs qui ont acheté le Season Pass 1 sur PlayStation 4, PlayStation 5 et Steam.Vous pouvez l'acheter sur Steam si ça vous intéresse, sinon, la samurai et son nouveau stage seront disponibles à l’achat individuel sur PlayStation 4 / 5 à partir du 31 janvier 2022.Mais ce n'est pas tout, un nouveau mode Combo Maker est également disponible ! En effet, il sera possible pour les joueurs de créer leurs propres combos et s'ils le souhaitent, partager cela avec des joueurs du monde entier ! Un gros plus pour le jeu.Le jeu est disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5 et PC.