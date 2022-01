Publié le Samedi 29 janvier 2022 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

A rien !

A quoi jouez-vous ce week-end ?

Moi, personnellement, je ne pense pas que je vais avoir le temps de jouer. Entre le ménage à faire, les gamines à conduire à leurs rencontres sportives, du bricolage, un peu de cuisine, la pelouse et le chat du voisin à tondre, des arbres et le chat du voisin à élaguer, sans oublier, la voiture et les traces des restes du chat du voisin à laver...Bref, pas de jeu vidéo pour moi ce week-end.Et vous ?