- Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream se découvre

Publié le Vendredi 28 janvier 2022 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

d'un fil

Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream est attendu pour le 25 février sur PC, PS4 et Nintendo Switrch.Vous allez suivre les aventures de Sophie Neuenmuller, en exploration dans le monde mystérieux d'Erde Wiege, à la recherche de son amie Plachta disparue. Accompagnée d'amis ou de rencontres faites sur son chemin, Sophie va tenter de sauver son amie, dans un monde qui lui est inconnu.Grâce à des perles Dreamscape, elle poiurra changer la météo, mais aussi l'environnement pour par exemple modifier des cours d'eau ou encore révéler des sources de matériaux nécessaires pour les alchimistes. Elle devra affronter les nombreux monstres qui peuplent les terres d'Erde Wiege.Une nouvelle vidéo dévoile le système de combat : combats sans transition, directement lancés et système avec trois personnages en soutien et trois personnages en première ligne.