- Letters, a written adventure est en précommande !

Publié le Vendredi 28 janvier 2022 à 10:45:00 par Julia Bourdin

Va-t-il faire couler beaucoup d’encre ?

Développé par 5AM Games et édité par PID Games, Letters, a written adventure est maintenant disponible en précommande sur Nintendo Switch.Letters est une aventure épistolaire en 2D qui nous propose de suivre les lettres manuscrites de Sarah en découvrant ses amis, ses passions et ses frustrations. Il faudra jouer sur l’harmonie des mots et les subtilités de notre langage au travers de casse-têtes littéraires pour faire grandir Sarah au fil des lettres. Et si l’issue de ce voyage nostalgique ne vous plaît pas, il ne tient qu’à vous de réécrire l’histoire en faisant de nouveaux choix.Je suis pour ma part plutôt attirée par l’expérience et j’espère qu’elle tiendra ses promesses de belle aventure à la fois attachante et amusante… Si vous souhaitez savoir, sachez que le jeu sort sur PC et console le 9 février.