- Submerged: Hidden Depths, un jeu non-violent

Publié le Vendredi 28 janvier 2022 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Beau et passionnant ?

Développé par le studio australien d'Uppercut Games, Submerged: Hidden Depths est la suite du jeu Submerged premier du nom. Il sortira sur PC, Xbox et PlayStations dans le courant de l'année.Ce jeu non-violent vous met dans la peau d'un duo, Miku et Taku, partis découvrir les secrets d'une cité submergée. Un jeu de puzzles, d'explorations, de rencontres, d'adresse... le tout dans des environnements colorés et une ambiance sonore très travaillée.Une aventure destinée à faire voyager, certes, mais aussi relaxer les joueurs.Avant de retourner sur Call of Duty ?