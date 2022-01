- Star Wars: The Old Republic dévoile sa nouvelle extension

Publié le Vendredi 28 janvier 2022 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Ah ? Ça existe encore ?

BioWare et Lucasfilm Games ont dévoilé une nouvelle bande-annonce de Star Wars: The Old Republic et de sa prochaine extension, "Legacy of the Sith".Vous devrez vous y frotter à Dark Malgus.Cette extension sort le 15 février et fêtera le 10ème anniversaire du MMORPG.