- Dread Hunger est sorti

Publié le Vendredi 28 janvier 2022 à 11:45:00 par Ambre Cogné

Ça fait froid dans le dos !

Digital Confectioners nous présente un jeu de trahison et de survie empreint d’horreur dans un environnement arctique sans merci. Huit joueurs forment l’équipage (ou en tout cas, ce qu’il en reste !) d’un navire d’exploration au pôle Nord. Parmi eux, deux joueront des traîtres cherchant à mener l’expédition à sa perte.On peut y reconnaître quelques similitudes avec Among Us, mais il semblerait que Digital Confectioners tenterait de nous offrir une expérience plus immersive et plus sérieuse, le jeu disposant d’un tchat vocal et encourageant au jeu de rôle.Dread Hunger est dès maintenant disponible sur Steam au prix de 24,99 €