Monster Harvest est disponible sur PS5

Publié le Vendredi 28 janvier 2022 à 11:30:00 par Vincent Cordovado

Les pokémons sont dans le pré

Déjà disponible sur PC, PS4, Switch et Xbox One, Monster Harvest vient tout juste de débarquer sur PS5.



Mais kézako Monster Harvest ? Il s'agit de la fusion pas si improbable que ça entre Harvest Moon et Pokémon. On doit gérer sa ferme tout en récoltant divers petits monstres pour partir explorer des donjons.



Pour l'occasion, quelques améliorations sont proposées afin de profiter de la machine de Sony : des graphismes upscalés en 4K, une meilleure stabilité de la framerate et l'ajout du retour haptique.



Bon, entre nous, espérons que le jeu a subi une sacrée mise à jour, parce qu'entre la maniabilité dégueulasse, les bugs et la corruption de sauvegarde, c'était pas vraiment vendeur à l'époque.