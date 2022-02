- Le prochain chapitre de The Elder Scroll Online est dévoilé

Publié le Lundi 31 janvier 2022 à 10:00:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Direction High Isle

Dans ce nouveau chapitre intitulé High Isle : l'héritage des brétons, c'est une île paradisiaque emplie de culture et d'architecture médiévales, comportant châteaux et spectaculaires terrains de tournois que découvriront les joueurs. Déouvre diverses intrigues politiques, comme par exemple l’Alliance qui cherche à mettre fin à la guerre des Trois Étendards. Les joueurs auront fort à faire face aux intentions chaotiques de l’Ordre ascendant qui ne sont clairement pas en faveur de la paix.Vous souvenez vous du système des Compagnons ? Et bien deux nouvelles recrues feront leur apparition dans ce nouveau chapitre, tout d'abord Braise, une Khajiit avec un don naturel pour la magie ayant un passé d’enfant des rues. Ainsi que Isobel, une apprentie chevalier dévouée à la cause des joueurs.Un jeu de cartes inédit : Récits de Gloires, pourra être joué au sein de The Elder Scrolls Online. Ce jeu inventé sur l’Île-Haute est un jeu de gestion de ressources et se joue contre les autres joueurs mais également contre l'IA. Il y a un classement propre aux Récits de Gloire et des récompenses intéressantes comme du mobilier ou des cristaux de transmutation, il est même possible d'évoluer dans une histoire dédiée en affrontant certains PNJ à travers le monde.Le nouveau chapitre est déjà disponible au pré-achat dans la Boutique du jeu ou via les plateformes de téléchargement et sortira le 6 juin 2022 sur PC/Mac et Stadia et le 21 juin 2022 pour les consoles Xbox et PlayStation.