- Fast & Furious : Spy Racers l'ascension de SH1FT3R débarque sur PS5 et Xbox Series

Publié le Lundi 31 janvier 2022 à 10:20:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Where's family ?

Fast & Furious : Spy Racers l’Ascension de SH1FT3R arrive sur les consoles dernier cri quelque mois après être arrivé sur PS4, Xbox One et Switch. Présentant des visuels assez convaincants, une fréquence d’images plus élevées, le jeu propose également une mise à jour gratuite pour les joueurs actuels.



Il trouve ses origines dans la série d’animation Fast & Furious : Spy Racers, un travail d’Universal Pictures et de DreamWorks Animation.



Vous pouvez incarner un des personnages de l’équipe de Spy Racer ou ceux du célèbre gang SH1FT3R et utiliser leurs compétences pour prendre le contrôle de la course. Utilisez des gadgets d’espions pour trouver des passages secrets afin de gagner des courses et sauver le monde (c'est parti vachement loin là quand même). Bien entendu vous pouvez customiser les véhicules avec une divers skins colorés.



Un bon point est qu'entre deux affrontements avec SH1FT3R durant le mode histoire, vous avez la possibilité de tester vos talents en mode multijoueur sur un écran partagé jusqu'à six autres joueurs (bonne chance pour y voir quelque chose si ça se produ).



LOutright Games livrera le mois prochan un nouveau DLC comprenant de nouvelles pistes, de nouveaux véhicules, personnages et équipements. Un DLC assez conséquent en somme.