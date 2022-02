- Légendes Pokémon : Arceus est sorti

Publié le Lundi 31 janvier 2022 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Pokéball dans la gueule

Légendes Pokémon : Arceus est disponible depuis vendredi sur Nintendo Switch. On vous rappelle que le jeu permettra de découvrir la région de Sinnoh telle qu'elle était à l'origine, bien avant Pokémon Diamant et Pokémon Perle. Il est intégralement en 3D et propose un monde bien plus ouvert que d'habitude. L'intrigue se déroule sur le Mont Couronné.Vous incarnez un membre du Groupe Galaxie, qui séjourne à Rusti-Cité, une colonie qui sert de quartier général à l'organisation.On vous remet l'aperçu du gameplay du jeu vidéo, histoire de vous mettre la pokéball à la bouche :