Apex Legends dévoile la bande-annonce de Gameplay pour sa 12ème saison

Publié le Mardi 1 février 2022 à 09:30:00 par Théo Valet

Ça donne envie de s'y remettre !

Après nous avoir dévoilé une bande-annonce pour le contexte narratif de la saison 12 d'Apex Legends, Respawn Entertainement nous balance la bande-annonce de Gameplay pour cette nouvelle saison nommé "Dissidence". Et comme à son habitude, Apex Legends se voit doté de plein de nouveautés qui en mettent plein les yeux.Pour commencer, les joueurs pourront s'affronter dans le mode "Contrôle", un genre de capture de zone où deux équipes de 9 joueurs s'affrontent. Il s'agit du premier mode de jeu avec une équipe de cette taille, ça promet d'être très fun.On a également l'arrivée de la nouvelle légende, Mad Maggie. On connaît son histoire grâce à la précédente vidéo concentrée sur son histoire, mais là, on peut voir un peu de son Gameplay. Elle semble pouvoir lancer des genres de boules téléguidées qui foncent sur les ennemis. Il faudra encore attendre pour en savoir plus sur ces capacités.Ensuite, on aura une nouvelle version de la carte Olympus. Cette dernière se retrouve sabotée et des objets apparaissent et disparaissent de leurs endroits de base. De quoi souffler un vent de fraicheur sur la carte.Evidemment, qui dit nouvelle saison dit nouveau Passe de combat avec toujours plus de récompenses à débloquer.Pour finir en beauté, le troisième anniversaire du jeu arrivera dès le début de la saison et vous permettra de gagner plein de récompenses et notamment de débloquer trois légendes : Octane, Watson et Valkyrie. De quoi remplir votre collection et tester de nouveaux styles de jeu.La saison 12 d'Apex Legends débutera le 8 février.