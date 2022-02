The Dead Tree of Ranchiuna, un nouveau jeu d'aventure à puzzles

Publié le Mardi 1 février 2022 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Un jeu turc, mieux que les bains ou les toilettes

Développé par Tonguç Bodur, un développeur seul qui vit à Istanbul, The Dead Tree of Ranchiuna est un jeu d'aventure qui vient de sortir sur Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.Le jeu raconte l'histoire d'un jeune étudiant nouvellement diplomé, qui revient dans son village natal, paumé dans la montagne. Une fois sur place, il trouve les lieux déserts et commence à avoir des visions sur ce qui a bien pu se passer. Il va tenter de fouiller les lieux pour découvrir les raisons de ce mystère.A découvrir en vidéo.