(TEST) Windjammers 2 (PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch)

Publié le Mardi 1 février 2022 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Pour prolonger les vacances

Steven ne prend pas de vacances. Il n'en a pas les moyens. Surtout depuis que sa femme, elle, part au moins une semaine par mois "entre copines et avec le moniteur de gym et ce n'est pas de ma faute si les copines ont annulé au dernier moment", lui laissant son gamin à s'occuper, le chien, le poisson rouge et il faudra aussi penser à emmener ma nouvelle voiture au garage parce que j'aimerais faire poser un pot d'échappement avec du strass dessus.Bref Steven est un bon père, un bon mari, un bon naïf, mais il ne prend pas de vacances.On lui a donc filé le test de Windjammers 2 pour qu'il s'évade un peu. Pendant qu'on partait en vacances avec sa femme.