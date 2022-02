- Un nouveau trailer pour Tales of Arise viens de sortir

Publié le Mercredi 2 février 2022 à 09:45:00 par Théo Valet

Dans la vallée oh oh de Dahna lalilala !

Tales of Arise est sorti depuis un petit moment maintenant et nous vous avons déjà partagé le test de Vincent sur le jeu, il y a un petit moment également (et que vous pouvez lire juste ici ). Pour autant, Bandai Namco vient quand même de nous dévoiler un tout nouveau trailer réalisé par Ufotable, un studio d'animation célèbre pour avoir déjà réalisé toutes les cinématiques du jeu.Pour rappel, Tales of Arise est un J-RPG où vous allez visiter la planète de Dahna et devoir la libérer de Rena, une autre planète qui exerce son joung sur cette première. Vous allez rencontrer une multitude de personnages et voyager à travers plein de paysages différents.Le jeu est disponible sur PS4, PS5, PC, Xbox One et Xbox Series.