- Chernobylite sur PS5 et Xbox Series

Publié le Mercredi 2 février 2022 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Dans Chernobylite, y'a Cherno et y'a...

Chernobylite débarque sur PS5 et Xbox Series. Il sortira même en boîboîte sur PS5 et sera accompagné, au passage, d'une version Enhanced sur PC avec du contenu additionnel. Il sera disponible le 21 avril.Il s'agit d'un jeu d'exploration et d'horreur, dans lequel vous allez incarner un stalker du nom d'Igor. C'est un physicien et ancien employé de la centrale de Tchernobyl. Aujourd'hui, il est de retour à Pripyat pour enquêter sur la disparition mystérieuse de sa fiancée, il y a 30 ans de cela.Pour info, les stalkers sont des aventuriers habitués à la survie en milieu très hostile et très radioactif... vous allez donc croiser des mutants et devoir lutter contre votre propre dégénérescence mentale. Nous en avions fait le test , lors de sa sortie en août dernier.