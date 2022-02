- The King of Fighters XV annonce son premier DLC

Publié le Mercredi 2 février 2022 à 10:00:00 par Théo Valet

La bagarre

Quand SNK Corporation fait quelque chose, il le fait en grand. En effet, le premier DLC de The King of Fighters XV ajoutera pas moins de 12 nouveaux personnages réparties en 4 vagues, ou "Team" comme ils aiment les appeler.La première Team arrivera en mars 2022 et amènera 3 nouveaux personnages : Rock Howard, Gato et B.Jenet. Ensuite, viendra la Team 2 en mai 2022 avec Howard, Billy Kane et Ryuji Yamazaki. La Team 3 et la Team 4 arriveront respectivement cet été et cet automne. Le jeu se retrouvera donc avec pas moins de 51 combattants, ce qui est assez impressionnant.Une vidéo est sortie à l'occasion afin de voir toutes ces nouvelles têtes. Le jeu sortira le 17 février 2022.