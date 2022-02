Xbox Game Pass : les jeux de février

Publié le Mercredi 2 février 2022 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Petit mois

Contrast (Cloud & Console) ID@Xbox – 3 février

Dreamscaper (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – 3 février

Telling Lies (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – 3 février

Besiege (Aperçu) (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – 10 février

CrossfireX (Console) – 10 février

Edge of Eternity (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – 10 février

Skul: The Hero Slayer (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – 10 février

The Last Kids on Earth et le Sceptre Maudit ! (Cloud, Console & PC) – 10 février

Ark: Ultimate Survivor Edition (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – 14 février

Infernax (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – 14 février

Grounded : mise à jour Into the Wood – Disponible

Microsoft Flight Simulator : la septième Mise à jour du Monde, l’Australie – Disponible

Smite : Pass de démarrage pour la Saison 9 – Disponible

World of Warships : Pack de démarrage exclusif – Disponible

Phantasy Star Online 2 : Bonus mensuel de février pour les membres – 2 février

Control (Cloud, Console & PC)

Code Vein (Cloud, Console & PC)

Final Fantasy XII The Zodiac Age (Console & PC)

The Medium (Cloud, Console & PC)

Project Winter (Cloud, Console & PC)

The Falconeer (Cloud, Console & PC)

