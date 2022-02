- Life is Strange Remastered Collection est disponible

Publié le Mercredi 2 février 2022 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

L'heure du choix

Life is Strange Remastered Collection est désormais disponible. Vous le retrouverez sur Xbox One, PlayStation 4 et PC sur Steam. Les versions consoles sont compatibles new-gen, à savoir PS5 et Xbox Series.Cette compilation comprend les deux premiers titres de la série, avec quelques améliorations telles que des graphismes 4K, une refonte du processus d'éclairage, de nouveaux modèles de personnages, des effets plus détaillés, de nouvelles animations, des textures plus fines...A découvrir en vidéo.