- Destiny 2 : La Reine Sorcière dévoile ses nouvelles armes

Publié le Mercredi 2 février 2022 à 11:15:00 par Théo Valet

Pour botter des fesses avec amour et tendresse

On vous en a déjà parlé récemment, mais Destiny 2 se voit doter d'un nouveau DLC vous amenant sur le monde trône de Savathûn, un lieu corrompu et rempli de nouveaux ennemis et de nouvelles missions.Bungie a dévoilé une nouvelle bande-annonce concentrée sur les nouvelles armes qui seront présentes en jeu. On a donc de nouvelles armes exotiques, mais surtout l'apparition d'un nouveau type d'arme : le Glaive. Cette arme de mêlée permet de trancher les ennemis de différentes façons selon votre classe, mais elle peut en plus lancer des projectiles à moyenne portée.Oui, les ennemis vont prendre tarif avec un engin pareil.Le DLC "La Reine Sorcière" sera disponible le 22 février prochain, sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series.