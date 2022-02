- Cassiodora, un nouveau sidescroller

Publié le Jeudi 3 février 2022 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Encore une princesse à sauver

La Princesse Cassiodora vient d'être enlevée. C'est une mission pour de jeunes et fougueux aventuriers comme vous. Vous allez, tous les trois, parce que oui, vous êtes trois à vous seul, partir la libérer des griffes du malfaisan sorcier Kenzar.Agni, Colden et Luken, nos trois héros, vont récupérer des ailes magiques et divers pouvoirs grâce au druide Faramix, puis partir combattre les créatures démoniaques, sbires de Kenzar, qui se dressent sur leur route.Cassiodora est un shoot prévu dans les prochains mois sur PC et consoles. Il proposera 35 niveaux, jouables en coop à 3, chaque personnage ayant ses propres compétences et ses propres objets à débloquer.On vous propose de le découvrir en vidéo :