Tiny Combat Arena : un simulateur de combat en accès anticipé

Publié le Jeudi 3 février 2022 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Old-school

Microprose lancera Tiny Combat Arena, un nouveau simulateur de combat, en accès anticipé sur Steam le 22 février prochain. Le jeu vous plonge en pleine guerre froide et va vous mettre aux commandes d'avions de combat. Le premier qui passera entre vos mains sera un Harrier.Entre Dogfight ou Quick Action, vous vous lancerez dans des arènes de combat, mais pourrez aussi créer vos propres terrains d'affrontement avec l'éditeur de cartes.Vous devrez choisir l'armement et l'équipement de vos appareils avant chaque mission.Le jeu offre des graphismes simples et stylisés.