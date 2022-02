- Puzzle Quest 3 sur PC et mobiles le 1er mars

Publié le Jeudi 3 février 2022 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Entre puzzle et RPG

505 Games a annoncé la nouvelle date de sortie de Puzzle Quest 3, et ce sera pour le 1er mars. Le jeu est toujours un puzzle-RPG. Il sera proposé en free-to-play sur PC, via Steam, mais aussi sur mobiles iOS et Android.Puzzle Quest 3 offrira des combats en 1 contre 1 dans un monde en 3D et racontera une petite histoire d'un voyage épique aux confins du monde d'Etheria. Il proposera une refonte de son système de combat, via de nouvelles mécaniques.Une nouvelle bande-annonce a été dévoilée :