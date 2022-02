- Suicide Squad : Kill the Justice League repoussé

Publié le Jeudi 3 février 2022 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Super-héros à la bourre

Suicide Squad : Kill the Justice League n'a pour l'instant pas de date de sortie. Il était juste annoncé comme "prévu en 2022". L'obligation de se tourner vers différents projets et une restructuration interne chez Warner aurait eu raison du développement du jeu. Ou du moins, aurait flingué complètement les prévisions de sortie du jeu...Résultat, Suicide Squad : Kill the Justice League aurait pris énormément de retard. Et il ne serait donc pas étonnant de le voir annoncé, au final, pour 2023...Si le retard a été confirmé par Warner, aucune autre info ni aucune date précise n'ont pour autant été données.Pour rappel, le jeu est actuellement en développement chez Rocksteady Studio, le studio de développement qui est à l’origine de Batman : Arkham. Il s'agira d'un jeu de tir/action en vue extérieure. On y retrouvera plein de monde comme Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang et King Shark, qui ont pour but de combattre la Justice League.