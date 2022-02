- Moonfall : un nouvel extrait dévoilé

Publié le Vendredi 4 février 2022 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

On voit la lune

A quelques jours de sa sortie, Moonfall, le nouveau film de Roland Emmerich, à qui l'on doit les films Universal Soldier, Stargate, Independance Day, Godzilla, The Patriot, Le Jour d'après, 2012, White House Down ou encore Midway, dévoile un nouvel extrait.On vous rappelle que le casting est composé de Hale Berry, Patrick Wilson, John Bradley, Michael Peña, Charlie Plimmer, Kelly Yu et Donald Sutherland.Quant à l'histoire... La Lune est sur le point de s'écraser sur la Terre et d'en éradiquer toute vie. Entre nous, ça craint un peu et les humains sont moyennement chauds pour laisser ça se produire. Il va donc falloir trouver des solutions. Ou creuser très très profond et devenir une taupe. Et encore, pas certain que ce soit suffisant.