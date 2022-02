- TRUE FEAR: Forsaken Souls Part 1, le jeu d'horreur débarque sur Xbox

Publié le Vendredi 4 février 2022 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Aurez-vous assez de courage ?

Déjà disponible sur PC, PS4, Nintendo Switch et mobiles, le jeu TRUE FEAR: Forsaken Souls Part 1 vient de sortir sur Xbox One et Xbox Series.Dans ce jeu d'horreur, premier d'une trilogie de point'n click, vous êtes dans un endroit inconnu et pénétrez dans une maison que vous ne connaissez pas plus. Vous savez que quelqu'un vous attend à l'intérieur, mais vous ne savez pas qui. Et vous allez devoir découvrir tous les secrets des lieux...Ce thriller psychologique se veut proposer une aventure narrative intense et un gameplay bourré d'action. Dixit les développeurs.A découvrir aussi en vidéo.