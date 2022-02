- GRID Legends en vidéo

Publié le Vendredi 4 février 2022 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Tout feu, tout flammes

On attend toujours GRID Legends pour le 25 février sur Xbox Series X|S et sur PlayStation 5, ainsi que sur PlayStation 4, Xbox One et PC (via Origin et Steam). Le jeu, en développement actuellement chez Codemasters et édité par EA, s'offre une nouvelle bande-annonce pour dévoiler son contenu.Le jeu offrira plusieurs modes de jeu : carrière, drift, élimination (le dernier est éléminé à chaque tour) mais aussi un nouveau mode pour créer ses propres courses, avec la possibilité de changer les conditions météo, l'heure de la journée, rajouter des rampes, des portails d'accélération et j'en passe.Le mode carrière proposera plus de 250 événements. Un mode histoire épique, "Driven to Glory", sera aussi de la partie.