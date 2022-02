Sifu détaille le contenu de sa version physique

Publié le Lundi 7 février 2022 à 10:45:00 par Walid Hamadi

La veille de sa sortie en numérique

Sifu sort demain, mardi 8 février, en version dématérialisée sur PS4, PS5 et PC via l’Epic Store. Mais Microids a vu le potentiel du jeu de Sloclap et a mis ses moyens à disposition du studio parisien pour lancer une version physique. Celle-ci sera mise en vente le 3 mai 2022 et son contenu vient d’être révélé via un trailer réalisé pour l’occasion.



Sifu raconte l’histoire d’un(e) jeune apprenti(e) ayant passé sa vie entière à s’entraîner pour venger sa famille, brutalement tuée par une mystérieuse escouade d’assassins. Ce beat’em up met à l’honneur les styles de combats chinois tel le Kung Fu bien évidemment, mêlant un gameplay exigeant et une direction artistique soignée. Le héros devra affronter de nombreux ennemis avec pour seul filet de sécurité, une amulette qui peut le ramener à la vie… mais le fera vieillir de plusieurs années en contrepartie.



Dans la Vengence Edition, en plus du steelbook et de 3 lithographie, il faut retenir un artbook de 48 pages qui détaillera les choix artistiques de l’équipe de Sloclap qui a été bien inspirée pour cet hommage à l’ambiance des films d’action chinois des années 70.