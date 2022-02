Publié le Lundi 7 février 2022 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Mourir léger

Dying Light 2 Stay Human Dying Light 2 Deluxe Dying Light 2 Ultimate Lost Ark Platinum Founder's Pack Dying Light 2 Stay Human précommande ELDEN RING Dying Light 2 Stay Human précommande Ultimate It Takes Two Dying Light 2 précommande Deluxe Total War- WARHAMMER III

Comme chaque semaine, nous vous proposons de découvrir le top des ventes de jeux vidéo sur Steam. Un top en valeur, non pas en unités vendues.Bon, là, par contre, à avoir découpé les précommandes et les ventes de Dying Light 2, on se retrouve avec le jeu 6 fois dans le top 10.Ça veut bien dire ce que ça veut dire...