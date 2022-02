- Voice of Cards: The Forsaken Maiden annoncé pour la semaine prochaine

Publié le Lundi 7 février 2022 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

C'est la carte, c'est la carte...

Square Enix a annoncé la sortie de Voice of Cards: The Forsaken Maiden pour le 17 février prochain, sur PS4, PC et Nintendo Switch.Il s'agit d'un jeu raconté avec des cartes, qui s'inscrit dans la série des Voice of Cards, tout en étant totalement indépendant.Le jeu se déroule sur un archipel protégé par les Prêtresses depuis plusieurs siècles. Le jour où il est menacé d'petre détruit, des héros vont se dresser pour sauver les habitants. Et devinez qui est le héros ? Ben vous. Et vous allez faire équipe avec Ava, une jeune fille ayant raté sa formation de Prêtresse.Bref, c'est mal barré.