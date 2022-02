- Warhammer 40,000: Chaos Gate - Daemonhunters en dit plus sur les Grey Knights

Publié le Lundi 7 février 2022 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Ils s'appellent, les chevaliers griiiis...

Paladin

Le Paladin est un guerrier d’élite Terminator Blindé qui pulvérise et broie ses ennemis avec de puissantes capacités de combat.

Le Paladin est un guerrier d’élite Terminator Blindé qui pulvérise et broie ses ennemis avec de puissantes capacités de combat. Chaplain

Le Chaplain encourage ses alliés par des prières et des litanies, tout en les sanctifiant et en les purifiant des maux incapacitants de Nurgle.

Le Chaplain encourage ses alliés par des prières et des litanies, tout en les sanctifiant et en les purifiant des maux incapacitants de Nurgle. Librarian

En tant que psyker vétéran, le Librarian bannit et pulvérise le Daemonkind de l’intérieur en utilisant des attaques psychiques dévastatrices.

En tant que psyker vétéran, le Librarian bannit et pulvérise le Daemonkind de l’intérieur en utilisant des attaques psychiques dévastatrices. Purifier

Le Purifier incinère tout ennemi s’approchant de trop près tout en supprimant les mutations et afflictions ennemies.

Warhammer 40,000 : Chaos Gate - Daemonhunters est un jeu de rôle tactique au tour par tour, développé par Complex Games, édité par Frontier Foundry et qui sortira sur PC en 2022. Ça on vous l'a déjà dit. Le jeu tournera autour du mystère des Grey Knights durant le 41ème millénaire. Il s'agit d'une faction d'élite des Space Marines, composée de combattants génétiquement modifiés. Ici, ils devront affronter le Chaos et stopper la propagation d'un fléau démoniaque, qui porte le nom de "Bloom". Ça aussi, on vous l'a déjà dit.La nouveauté, c'est qu'une vidéo dévoile les quatre classes avancées de ces Grey Knights.Et les voici dans le détail :