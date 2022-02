- Mosey the Pirate : les pastafariens ont leur jeu vidéo

Publié le Mardi 8 février 2022 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

On reste dubitatifs

Parodie de religion qui ne fait, finalement, plus rire grand-monde, le Pastafarisme est à base de croyances d'un monstre spaghetti, boulettes de viande en option, créature divine suprême.Mosey the Pirate est un jeu d'action-aventure pastafarien dont le héros, Mosey, est comme le titre du jeu l'indique, un pirate. Pastafarien de confession, il traverse le monde, récupère des trésors, vogue d'îles en îles et, bien entendu, prépare des plats de pâtes, dans le but de devenir l'élu du Monstre en Spaghetti Volant.Si es intentions sont louables, on reste très dubitatifs. Le jeu devrait sortira dans le courant de l'année, sur Steam