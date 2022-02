Techland donne un aperçu du contenu du premier patch pour Dying Light 2

Publié le Mardi 8 février 2022 à 10:30:00 par Théo Valet

50 nuances de bugs

A l'heure où les jeux ne sortent plus en étant vraiment bien fini, Dying Light 2 ne fait malheureusement pas exception à la règle. Techland a donc dévoilé le contenu de son premier patch, qui aura pour but de gommer tous les problèmes importants présents sur les différentes versions du jeu (PC, Xbox et Playstation). Je vous laisse regarder les images pour plus de détails. On retrouve notamment les problèmes qui font crash le jeu, l'ajout de sauvegardes Back-Up et la possibilité de passer le jeu en VO anglaise si le jeu n'est pas de base en anglais.Le jeu est actuellement entre nos mains expertes, et le test devrait arriver sous peu.