- Moonfall : encore un petit extrait

Publié le Mardi 8 février 2022 à 12:00:00 par Théo Valet

Viser la lune, ça ne me fait pas peur

A l'occasion de sa sortie, qui arrive demain (le 9 février), Moonfall continue sa campagne promotionnelle en se dévoilant encore un peu plus avec un nouveau petit extrait.Pour rappel, le film est réalisé par Roland Emmerich, qui a aussi réalisé Independance Day, 2012, Le Jour d'après, White House Down ou plus récemment Midway. Au casting, on retrouve Patrick Wilson (The Conjuring), Halle Berry (Catwoman) ou encore John Bradly (Sam dans Game Of Thrones).Pour ce qui est du synopsis, une mystérieuse force a sorti la Lune de son orbite, ce qui la fait se diriger vers la Terre. L'humanité a seulement quelques semaines pour trouver une solution.