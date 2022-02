- Demon Slayer - Kimetsu No Yaiba - The Hinokami Chronicles arrive sur Switch le 10 juin

Publié le Mardi 8 février 2022 à 11:30:00 par Théo Valet

Encore un peu d'attente

Après être sortie sur Playstation, PC et Xbox, Demon Slayer - Kimetsu No Yaiba - The Hinokami Chronicles est prévu pour le 10 juin sur Switch. Dans ce jeu tiré de l'anime, vous incarnerez les personnages iconiques de l'univers et partirez affronter les différents démons qui peuplent le Japon de la période Taisho. Cette version Switch sera sensiblement la même que sur les autres consoles, mais les contenus additionnels seront compris dedans. Vous aurez donc 6 nouveaux personnages jouables dès le début.