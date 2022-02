Diplomacy is Not an Option en accès anticipé

Publié le Mercredi 9 février 2022 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

La guerre, y'a que ça de vrai

Diplomacy is Not an Option débarque en accès anticipé dans la journée. Il s'agit d'un jeu de stratégie dans lequel vous allez devoir construire un château... puis le défendre contre les invasions et autres guerres contre les seigneurs alentours.Vous devrez prendre en compte chaque élément pour faire de votre place forte un lieu imprenable, développer l'économie locale pour vous fournir de quoi améliorer votre château, mais aussi composer avec la magie, la nécromancie...A découvrir sur Steam