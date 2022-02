OlliOlli World est sorti

Publié le Mercredi 9 février 2022 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Skate

OlliOlli World est désormais disponible sur Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. Le jeu, signé Roll7 et Private Division, ous entraîne dans le monde de Radlandia, à la découverte d'un groupe de skaters à la recherche des divinités du skate. Ou du moins qui veulent attirer leur attention.Campagne solo, multijoueur, personnalisation du personnage... le jeu s'affranchit du côté "jeu mobile" du premier opus, pour plus se plonger dans l'univers du skateboard.Le test est en cours.