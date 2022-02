Warhammer 40 000: Chaos Gate – Daemonhunters s'offre Andy Serkis

Publié le Mercredi 9 février 2022 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Dis-moi oui, Andy...

Andy Serkis a joué Gollum dans la saga du Seigneur des Anneaux et César dans la dernière saga de la Planète des Singes. Entre autres. Cet acteur de renom, dont on ne connait finalement que peu le visage réel, va prêter sa voix au jeu Warhammer 40 000: Chaos Gate – Daemonhunters. Il y incarnera Verdan Kai, Grand Maitre et Intendant de l’Armurerie. Vous le croiserez dans la campagne du jeu.On vous rappelle, une énième fois, que Warhammer 40,000 : Chaos Gate - Daemonhunters est un jeu de rôle tactique au tour par tour, développé par Complex Games, édité par Frontier Foundry et qui sortira sur PC en 2022.Mais maintenant on sait, quand en 2022. Ce sera le 5 mai.