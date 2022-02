Lost Ark est disponible en accès anticipé et offre des récompenses

Publié le Mercredi 9 février 2022 à 11:15:00 par Julia Bourdin

En route vers l’aventure !

Lost Ark, le Diablo-like massivement multijoueur édité par Amazon et développé par Smilegate sera disponible gratuitement sur Steam dès vendredi à 18h. D’ailleurs tous les joueurs peuvent déjà le pré-télécharger pour en profiter dès le lancement des serveurs. Cependant ceux ayant acheté un des packs fondateurs du jeu peuvent d’ores et déjà se lancer dans l’aventure !Pour rappel, Lost Ark vous plonge au cœur d’Archésia dans une épopée à la recherche de l’Arche perdue, une relique divine aux pouvoirs surpuissants. Cependant le chemin est tortueux et vous allez devoir combattre moult monstres et bien maitriser votre classe si vous voulez vous en sortir et gagner en puissance.Afin de célébrer la sortie du jeu, trois équipes de streamers européens, nord-américains et latino-américains vont s’affronter en live avec de nombreux prix à gagner ! Si vous voulez plus d’informations, c’est par ici Enfin, Amazon Prime offre à ses membres dès aujourd’hui des bonus : vous pourrez récupérer un Battle Pack qui comprend un coffre de combat, l’Aura cristalline et un pack de Fragments d’Améthyste. Pour le demander, rendez vous sur le site d’Amazon Alors, êtes-vous enthousiasmés par Lost Ark ? Pour notre part, nous avons déjà eu l’occasion de nous y frotter un peu et le test arrive bientôt !