Crusader Kings III: Royal Court est sorti

Publié le Jeudi 10 février 2022 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Qu'on leur coupe la tête ! Qu'on leur coupe la tête !

Premier DLC pour Crusaerd Kings III, Royal Court est désormais disponible. Cette extension majeure propose de créer sa propre cour et de créer sa dynastie, en gérant tout ce dont doit s'occuper un Roi digne de ce nom : Représentation virtuelle de la cour, décoration des lieux à gérer pour en mettre plein la vue aux visiteurs, siège et écoute des doléances des vassaux et courtisans... vous pourrez aussi embaucher artistes et artisans pour remplir vos caisses de trésors et reliques...Cette extension est accompagnée d'une mise à jour majeure gratuite qui ajoute une nouvelle interface culturelle, un système d'inventaire pour armes et armures, un nouvel outil pour personnaliser son blason. et aussi des postes à la cour.Reste à savoir si on pourra trousser les servantes ou pas.