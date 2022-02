King of Fighters XV : le trailer animé

Publié le Jeudi 10 février 2022 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Ambiance années 80

SNK Corporation sortira son jeu The King of Fighters XV sur PS4, PS5, Xbox Series et PC le 17 février 2022. Il n'y a pas grand-chose à dire sur ce jeu de baston qui proposera quelques 39 combattants, des anciens et des nouveaux, à grands renforts d'effets spéciaux, d'explosions et de nez brisés.Une nouvelle vidéo a été publiée. Elle est signée de l'animateur Masami Obari, à qui l'on doit Fatal Fury: The Motion Picture, Gundam Build Divers Battlogue, Dangaizer 3, Angel Blade ou même Virus Buster Serge que personne ne connait, mais on avait envie de le citer.