PS5 et PS4 : nouvelle version des logiciels systèmes

Publié le Jeudi 10 février 2022 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Bêta PS5 :

- Nouvelles options pour les Party dont la possibilité de créer une Party ouverte à tous vos amis ou une Party fermée, accessible via une invitation.

- Améliorations de l’interface de la Game Base et des trophées.

- Possibilité de filtrer les jeux par genre et de sélectionner les jeux qui resteront visibles dans le menu de la PS5.

- Nouvelles options d’accessibilité dont la prise en charge de plus de langues pour le lecteur d’écran et l’implantation du son Mono pour le casque au lieu d’un mixage audio stéréo ou 3D.



Bêta PS4 :

- Possibilité de régler individuellement le son de chaque joueur d’une Party sur PS4 (Possible sur PS5).