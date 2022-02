The Serpent Rogue arrive le 26 avril

Publié le Jeudi 10 février 2022 à 11:30:00 par Théo Valet

Cueillir, concocter, recommencer

De l'alchimie, des monstres infernales et un monde médiéval imaginaire, c'est ce que vous propose The Serpent Rogue. En tant que Gardien, vous devez sauver le monde de la corruption nommée Serpent Rogue. Il vous faudra concevoir diverses potions grâce à l'alchimie afin de pouvoir parvenir à votre objectif. Le monde autour de lui évolue sans arrêt et vous aurez un effet sur ce dernier selon vos choix.La demo de ce nouveau roguelike est déjà disponible sur Steam et le jeu arrivera le 26 avril sur PC, Switch, PS5 et Xbox Series.