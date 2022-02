Conan Chop Chop sort le 1er mars

Publié le Jeudi 10 février 2022 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Il était temps

Conan Chop Chop sera disponible le 1er mars sur PC, Nintendo Switch, Playstation et Xbox. Une démo est prévue sur Steam et Nintendo Switch dès le 21 février.Initialement prévu pour le 25 février... 2020... le jeu Conan Chop Chop a été maintes et maintes fois repoussé mais, hé, faut pas faire chier Conan, il avait besoin de temps pour écraser ses ennemis, les voir mourir devant soi et entendre les lamentations de leurs femmes.Développé par le studio Mighty Kingdom et édité par Funcom, Conan Chop Chop est jeu de type party-rogue lite drôle. Même si dedans, on n'entendra pas de lamentations. Il est multi jusqu'à 4 joueurs, jouable aussi en coop.