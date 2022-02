Yurukill: The Calumniation Games repoussé à juillet

Publié le Jeudi 10 février 2022 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Trop d'alcool, de drogue et de prostitution au sein du studio

Yurukill: The Calumniation Games devait sortir sur Nintendo Switch, PlayStation 5 et PlayStation 4 le 10 juin 2022. Finalement, ce sera pour le 8 juillet, à cause de "contraintes liées au développement", dixit le communiqué de presse. Mais nous, ha ha ha, on sait de source sûre que c'est l'abus de drogue, d'alcool et de prostiputes qui a retardé le projet ! Farpaitement !Ou alors on a confondu avec ce qui se passe à la rédaction.Mais bref, le jeu est à la bourre. Pas de beaucoup (devait pas y avoir tant de drogue que ça), mais il est quand même à la bourre.Le jeu, édité par NIS America, est basé sur un scénario de Homura Kawamoto, l’auteur de Gambling School. Vous y jouez un personnage accusé d'être à l'origine d'un incendie qui a provoqué la mort de 21 personnes. Vous allez devoir prouver votre innocence. Mais pas n'importe comment : vous êtes l'un des "six prisoners" enfermé dans un parc d'attraction spécial, Yurukill Land et devrez faire équipe avec... un "executioner", à savoir un proche d'une victime.Cinq équipes, à savoir les « Mass Murderers », « Death Dealing Duo », « Crafty Killers », « Sly Stalkers » et « Peeping Toms », devront faire les attractions du parc.