Kirby et le monde oublié, ça mâche pour lui

Publié le Vendredi 11 février 2022 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Comme une envie de chewing-gum

Kirby et le monde oublié a été présenté via une nouvelle bande-annonce. C’est le transmorphisme, cette capacité à avaler des objets pour acquérir de nouvelles capacités, qui a été mise en avant dans cette vidéo.Le jeu est attendu pour le 25 mars sur Nintendo Switch.Il va vous entraîner dans une histoire de kidnapping : les Waddle Dees ont été capturés par la meute des bêtes. Kirby va donc partir à leur secours. Il sera accompagné par Elfilin, un nouveau compagnon.Le jeu sera intégralement en 3D. Il sera jouable en coop. Le village des Waddle Dees servira de hub et s'agrandira au fur et à mesure que vous les secourerez.