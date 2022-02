Mario Kart 8 Deluxe s’offre des circuits supplémentaires

Publié le Vendredi 11 février 2022 à 10:10:00 par Cedric Gasperini

Payants, bien entendu

Mario Kart 8 Deluxe va s’enrichier de 48 circuits bonus, tous tirés de la série entière, donc piqués de différents anciens opus.Ils arriveront via 6 vagues de 8 circuits, cette année et jusqu’à la fin de 2023. Autant dire qu’on n’est pas prêt de voir débarquer Mario Kart 9.Le premier DLC sera proposé dès le 18 mars. Et bien entendu, ce sera payant.