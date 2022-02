Xenoblade Chronicles 3 pour septembre

Publié le Vendredi 11 février 2022 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Réjouissant

Xenoblade Chronicles 3 sortira en septembre prochain sur Nitendo Switch. Vous y incarnerez Noah et Moi, plongés en pleine guerre entre deux nations, Keves et Agnus.Six soldats, issus de ces deux nations, vont être au cœur d’une nouvelle aventure épique de ce qui est une des sagas les plus réussis de ces dernières années chez Nintendo.Une première bande-annonce a été dévoilée :